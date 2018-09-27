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Московский фотограф объедет полярные регионы в поисках "одержимых севером"

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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КИРКЕНЕС (Норвегия), 27 сен – РИА Новости. Московский фотограф Александр Мазуров, выставка работ которого открылась в четверг в норвежском Киркенесе, планирует в ближайшие три года объехать все северные регионы мира от Гренландии до Аляски, чтобы запечатлеть людей, влюбленных в север и обладающих особым "северным мышлением".

Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Александр Вильф
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Выставка первых фоторабот из проекта "Мэнерик" Мазурова открылась в приграничном с Россией Киркенесе в рамках международного фестиваля экологического и социального кино "Северный Характер: Green Screen". Как фотограф рассказал РИА Новости, на этот проект его вдохновил феномен "мэнерик", который по-русски называется "эмиряченье".

"Это арктический синдром, которые исследовали ученые разных стран. Одно из его проявлений – то, что люди, живущие на севере, увидев северное сияние, как бы идут на зов полярной звезды в состоянии транса. Говорят, раньше такое встречалось довольно часто. Для меня это некая аллегория, символ сильного притяжения севера", — поясняет Мазуров.

По его словам, проект, прежде всего – о людях, живущих в полярных районах в разных точках земного шара. Александр поставил для себя цель за три года объехать все полярные районы, от Гренландии до Аляски, включая все регионы России, чтобы запечатлеть людей, живущих на севере и влюбленных в него.

"Для меня это сравнение с тем, как люди, которые любят его, относятся к нему, которых тянет на север. Я для себя объясняю это тем, что это связано с северным типом мышления – люди стремятся не просто оставить след в мире, а жить в гармонии с окружающим миром", — говорит фотограф.

Александр намерен отправиться к каюрам на Аляску, к оленеводам на Ямале, китобоям на Чукотке, снять нарвалов на острове Баффина, однако первая история проекта уже готова – она о рыбаках на Лофотенских островах в Норвегии. При этом путешествовать Мазуров намерен за свой счет.

"Со школьных времен мне хотелось попасть на холодное море. Для меня север – место силы, где мне легче творить. Мне хочется показать северную красоту и северный тип мышления", — объясняет фотограф. В ближайших планах – обсерватория в Мурманской области, где изучают северное сияние.

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© Фото : Saeed Mohammadzadeh/ Environmental Photographer of the Year 2018Гран-при конкурса получил Саид Мохаммадзадех. Его снимок корабля на исчезающем соленом озере Урмия в Иране впечатлил жюри больше других.Работа участника конкурса Environmental Photographer of the Year 2018. Фотограф Saeed Mohammadzadeh
© Фото : Saeed Mohammadzadeh/ Environmental Photographer of the Year 2018
Гран-при конкурса получил Саид Мохаммадзадех. Его снимок корабля на исчезающем соленом озере Урмия в Иране впечатлил жюри больше других.
© Фото : Antonio Aragón Renuncio/ Environmental Photographer of the Year 2018С фотографии "Рай затерянных сердец" Антонио Арагона Ренунцио на зрителя смотрят дети, играющие среди старых шин.Работа участника конкурса Environmental Photographer of the Year 2018. Фотограф Antonio Aragón Renuncio
© Фото : Antonio Aragón Renuncio/ Environmental Photographer of the Year 2018
С фотографии "Рай затерянных сердец" Антонио Арагона Ренунцио на зрителя смотрят дети, играющие среди старых шин.
© Фото : Thigh Wanna/ Environmental Photographer of the Year 2018Фотограф Тай Уонна видит так "Городскую жизнь Сингапура".Работа участника конкурса Environmental Photographer of the Year 2018. Фотограф Thigh Wanna
© Фото : Thigh Wanna/ Environmental Photographer of the Year 2018
Фотограф Тай Уонна видит так "Городскую жизнь Сингапура".
© Фото : Calvin Ke/ Environmental Photographer of the Year 2018Жюри высоко оценило кадр "Не в моем лесу" Кельвина Ке из Малайзии.Работа участника конкурса Environmental Photographer of the Year 2018. Фотограф Calvin Ke
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Снимок индийского фотографа Тапана Кармакара "Жизнь на загрязненной реке" получился поистине пугающим. Река Буриганга в Бангладеш — мертвая, воду из нее нельзя использовать даже для технических целей.
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В Категории "Изменения климата" победил снимок "Засуха". Индийский фотограф Чинмой Бисвас запечатлел ребенка, сидящего на растрескавшейся земле.
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