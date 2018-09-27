Московский фотограф объедет полярные регионы в поисках "одержимых севером"

КИРКЕНЕС (Норвегия), 27 сен – РИА Новости. Московский фотограф Александр Мазуров, выставка работ которого открылась в четверг в норвежском Киркенесе, планирует в ближайшие три года объехать все северные регионы мира от Гренландии до Аляски, чтобы запечатлеть людей, влюбленных в север и обладающих особым "северным мышлением".

Выставка первых фоторабот из проекта "Мэнерик" Мазурова открылась в приграничном с Россией Киркенесе в рамках международного фестиваля экологического и социального кино "Северный Характер: Green Screen". Как фотограф рассказал РИА Новости, на этот проект его вдохновил феномен "мэнерик", который по-русски называется "эмиряченье".

"Это арктический синдром, которые исследовали ученые разных стран. Одно из его проявлений – то, что люди, живущие на севере, увидев северное сияние, как бы идут на зов полярной звезды в состоянии транса. Говорят, раньше такое встречалось довольно часто. Для меня это некая аллегория, символ сильного притяжения севера", — поясняет Мазуров.

По его словам, проект, прежде всего – о людях, живущих в полярных районах в разных точках земного шара. Александр поставил для себя цель за три года объехать все полярные районы, от Гренландии до Аляски, включая все регионы России, чтобы запечатлеть людей, живущих на севере и влюбленных в него.

"Для меня это сравнение с тем, как люди, которые любят его, относятся к нему, которых тянет на север. Я для себя объясняю это тем, что это связано с северным типом мышления – люди стремятся не просто оставить след в мире, а жить в гармонии с окружающим миром", — говорит фотограф.

Александр намерен отправиться к каюрам на Аляску, к оленеводам на Ямале, китобоям на Чукотке, снять нарвалов на острове Баффина, однако первая история проекта уже готова – она о рыбаках на Лофотенских островах в Норвегии. При этом путешествовать Мазуров намерен за свой счет.

"Со школьных времен мне хотелось попасть на холодное море. Для меня север – место силы, где мне легче творить. Мне хочется показать северную красоту и северный тип мышления", — объясняет фотограф. В ближайших планах – обсерватория в Мурманской области, где изучают северное сияние.