Эксперт допустил, что реальные доходы россиян будут расти на 1,5-2% в год

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Рост реальных доходов населения РФ по итогам этого и следующего года может составить 1,5-2% в год в условиях благоприятной внешнеторговой конъюнктуры, считает программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик.

"После снижения инфляции до рекордно низких значений ситуация стала улучшаться. Здесь важным в дальнейшем будет удержание инфляции на низком уровне наряду с мерами, которые направлены на исправление дисбалансов в экономике, связанные с высоким уровнем неравенства, на увеличение реальных доходов населения в условиях, когда цены на нефть существенно восстановились. Есть возможность при сохранении благоприятных факторов, связанных с внешней торговлей, выдерживать рост реальных доходов населения в этом и в следующем году на уровне около 1,5-2%", — сказал Лисоволик РИА Новости.

На заседании Госдумы в четверг глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что уровень бедности в стране остается высоким, при этом он добавил, что в этом году впервые за четыре года ожидается рост реальных доходов населения. По его словам, 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума.

Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), согласно данным Росстата, по итогам 2017 года упали на 1,7%, в 2016 году — на 5,8%, по итогам 2015 года — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%. Последний раз рост был зафиксирован в 2013 году, когда он составил 4%.

Минэкономразвития ожидает увеличения реальных доходов населения по итогам 2018 года на 3,4%. При этом последние данные Росстата пока показывают более скромный рост показателя — 2,2% по итогам января-августа в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.