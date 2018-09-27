Путин распорядился обеспечить проведение Петербургского юридического форума

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении весной 2019 года Петербургского юридического форума, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, минюсту поручено организовать подготовку и проведение мероприятия, МИД и правительству города — содействовать в проведении мероприятия, а МВД и Росгвардии — обеспечить охрану общественного порядка.
Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году и за это время стал ведущей площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным юридическим сообществом. Мероприятие проводится при поддержке министерства юстиции и президента России.