Санкт-Петербург проведет EuroSkills-2022 в "Экспофоруме"

БУДАПЕШТ, 27 сен — РИА Новости. Главной площадкой чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в 2022 году станет "Экспофорум", где проходит Петербургский экономический форум, сообщила журналистам председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева в кулуарах EuroSkills-2018.

Шестое по счету европейское первенство проходит с 26 по 28 сентября в Hungexpo в Будапеште. В составе российской сборной 48 участников.

Воробьева рассказала, что инфраструктура города полностью готова к чемпионату.

"Нам не надо создавать новые инфраструктурные объекты для проведения европейского чемпионата в Санкт-Петербурге. "Экспофорум", где ежегодно проводится международный экономический форум, будет главной и основной площадкой, которая имеет все возможности для того, чтобы удовлетворить всем требованиям по организации и проведению чемпионата", — сказала она.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов также отметил, что делегация Петербурга изучает опыт Будапешта.

"Конечно, мы готовимся к чемпионату Европы в 2022 году в Санкт-Петербурге, и с этой целью в Будапешт прилетели многие наши директора, ответственные за организацию и проведение этого чемпионата, чтобы изучить лучшие практики и опыт европейских коллег", — заявил Кириллов.