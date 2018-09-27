Собянин сыграл в бильярд с посетителями нового соццентра в Печатниках

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл новое здание центра социального обслуживания (ЦСО) "Кузьминки" в районе Печатники, где сыграл с посетителями в бильярд.

В рамках своего посещения мэр отметил, что теперь местные жители пожилого возраста смогут в новом центре не только заниматься творчеством и самореализацией, но и в комфортных условиях получать необходимые социальные услуги. При этом он откликнулся на предложение посетителей нового соццентра поиграть с ними в бильярд.

"Попробую забить шар. А вообще очень хорошее здание получилось — прямо настоящий дворец. Теперь у (пожилых) москвичей есть место, где можно комфортно провести время", — сказал мэр, забив шар в лузу.

Помимо этого, он пообещал, что до конца 2018 года в Москве появятся ещё 4 аналогичных центра социального обслуживания. "До конца года планируем построить 4 здания, где будут размещаться центры социального обслуживания (ЦСО "Котловка", "Некрасовка", "Северный" и "Митино")", — сказал Собянин.

Концертный зал и уроки английского

Сотрудники центра провели экскурсию для столичного градоначальника, показав киноконцертный зал на 170 мест и продемонстрировав работу образовательных кружков, где пожилые участники центра учат английский язык и обучаются работе с компьютером.

"Я очень рад, что у вас (участников) есть возможности узнавать и учить что-то новое", — отметил Собянин.

В свою очередь одна из пожилых посетительниц москвичка Елена Орлова поделилась своими впечатлениями, отметив, что для неё центр стал "приятным местом, где очень комфортно". "Я даже не ожидала, что у нас может быть такое добротное здание с большим количеством кружков и хорошей мебелью", — отметила Орлова.

По информации сотрудников центра, кружки и различная организация активностей для посетителей делается в рамках городского проекта "Московское долголетие".

Сам центр располагается на 1-ой Курьяновской улице, его площадь составляет 1,6 тысячи квадратных метров. В центре есть отделения социальной реабилитации инвалидов и находится пункт выдачи технических средств реабилитации (ТСР). Помимо этого, в центре есть галокамера на 6 мест (помещение с микроклиматом соляной пещеры), тренажерный зал, кабинет физиопроцедур.

Московское долголетие

Пилотный проект "Московское долголетие" стартовал 1 марта 2018 года. Над его созданием работали известные общественники, профессионалы в своих областях и активисты, занимающиеся вопросами поддержки старшего поколения. Цель проекта — помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации.

В рамках проекта московским пенсионерам предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.

С начала проекта в нем приняли участие более 130 тысяч человек. Наибольшее число участников (около 23%) — люди в возрасте 60-65 лет, около 8% участников — люди старше 80 лет. Наиболее популярными у граждан пожилого возраста являются курсы информационных технологий, английского языка, общая физическая подготовка, фитнес и танцы.