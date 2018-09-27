Собянин отметил рост иностранных туристов в Москве на фоне санкций

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Число иностранных туристов, приезжающих в Москву, постоянно растет, несмотря на сложную политическую обстановку и санкции против России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг.

"Сегодня Всемирный день туризма. Несмотря на санкции и порой предвзятое отношение, количество иностранных гостей в Москве постоянно растет. И это прямое следствие колоссальной работы, проделанной в последние годы", — написал мэр в своем официальном Twitter-аккаунте

Мэр подчеркнул, что средства, вложенные в благоустройство улиц и парков, проведение фестивалей и чемпионатов, возвращаются в городской бюджет. "Поступления от туризма выросли с 200 до 715 миллиардов рублей. Во многом это заслуга тех, кто работает в туристической отрасли. Спасибо за отличную работу и успехов", — отметил градоначальник.