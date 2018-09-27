Власти Тувы объяснили "приказ" о премиях за активность в соцсетях

КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Цель распоряжения минэкономики Тувы об активности сотрудников в интернете — не сбор лайков ради премий, а оперативная реакция на обращения жителей, заявила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Долаана Салчак.

Ранее в соцсетях появилось фото документа, оформленного в виде приказа министерства экономики Тувы, согласно которому сотрудникам ведомства якобы положена премия за активность в социальных сетях в части поддержки новостной ленты министерства.

По словам Салчак, чиновников таким образом учат быть "в кликовой доступности" к народу. Она отметила, что глава региона Шолбан Кара-оол уже давно пользуется соцсетями для решения различных вопросов, с которыми обращаются жители.

"Любой пользователь интернета может написать ему о чем угодно, обратиться с каким угодно вопросом. Уверяю вас, что эти вопросы в том или ином виде транслируются главой почти на каждом аппаратном совещании. И превращаются в поручения для конкретных министров. Но чаще всего Шолбан Валерьевич даже не ждет понедельника, а сразу звонит или пишет распоряжение на смарт вице-премьеру или министру, в чье ведение входит предмет обращения", — сказала Салчак.

Говоря о "документах" минэкономики она отметила, что в них речь идет не о лайках и репостах. "В ведомости виртуальной активности сотрудников министерства, насколько я поняла, учитывается количество выступлений с разъяснениями на обращения интернет-пользователей по абсолютно конкретным вопросам — от цены на уголь до порядка участия в конкурсах на предпринимательские гранты", — сказала Салчак.

Она отметила, что "никаких специальных премий государственным служащим за работу в соцсетях, конечно же, не существует". "Кому-то показался смешным сам факт издания приказа, побуждающий сотрудников министерства к активности в интернете. Что ж, это действительно выглядит не очень привычно… Но мне кажется, что не далек тот день, когда и соцсети, которые возникли как банальная "болталка", станут таким же официальным источником информации, как любое зарегистрированное СМИ. Так что вполне возможно, что и правы руководители минэкономики республики, что приравняли интернет-сообщения к письменным обращениям и включили работу с ними в критерии оценки труда своих сотрудников", — сказала собеседница агентства.

По ее мнению, если проблема серьезная и актуальная, затрагивающая интересы тысяч и тысяч человек, то нет разницы, в каком виде и с какой площадки она прозвучала.