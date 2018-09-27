За сутки на олимпиаду "Я – профессионал" поступило 25 тысяч заявок

За сутки на олимпиаду Я – профессионал поступило 25 тысяч заявок

За сутки на олимпиаду Я – профессионал поступило 25 тысяч заявок

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Около 25 тысяч заявок поступило на олимпиаду студентов "Я — профессионал" за первые сутки после начала официальной регистрации, сообщает пресс-служба олимпиады.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился в пять раз. Регистрация на олимпиаду студентов стартовала накануне, 26 сентября.

Больше всего заявок поступило на направления "Экономика", "Менеджмент", "Математика", "Психология" и "Лечебное дело".

На портале олимпиады уже доступны демоверсии заданий, которые позволят лучше подготовиться к испытаниям.

"Призываю забыть о старой студенческой традиции делать все в последнюю ночь и активно воспользоваться возможностями, которые предлагают вузы-организаторы для подготовки к олимпиаде: решать демозадания и участвовать в вебинарах, которые проведут ведущие российские специалисты", — сказала руководитель проекта Валерия Касамара.

До 22 ноября все российские студенты и недавние выпускники могут подать заявки на 54 направления олимпиады "Я — профессионал" на сайте https://yandex.ru/profi/.

Дипломанты олимпиады в 2018-2019 учебном году получат денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих вузов страны, а также профиль в национальной базе "Я — профессионал", что даст возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.