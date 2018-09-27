Васильеву попросили проверить увольнение директора школы в Верхнем Уфалее

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Зампред фракции ЛДПР и глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов попросил главу министерства просвещения Ольгу Васильеву провести выездную проверку ведомства по случаю увольнения директора школы города Верхний Уфалей из-за ее отказа содействовать взысканию задолженностей за услуги ЖКХ с родителей учеников, сообщила пресс-служба депутата.

Ранее Нилов уже обратился к губернатору Челябинской области, областному прокурору и главе Роструда с требованием провести проверку причин и обстоятельств этого увольнения.

Как ранее сообщала пресс-служба депутата, директор верхнеуфалейской школы №1 Наталья Матвеева отказалась участвовать в реализации инициативы местных чиновников, потребовавших от педагога "административно воздействовать" на должников за жилищно-коммунальные услуги. В полученном из городского управления образования многостраничном пофамильном списке она должна была найти неплательщиков из числа своих коллег, а также родителей учеников и провести с ними соответствующую "беседу". Матвеева была уволена 31 июля 2018 года без объяснения причин.

Матвеева обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, компенсации морального вреда и невыплаченной заработной платы. Суд в среду отказал в удовлетворении иска.

"К сожалению, в ряде регионов правоприменительная и судебная практика трактуется порой достаточно своеобразно. Не исключаю, что и в данном случае на определенном этапе расследования обстоятельств конфликта директора с управлением образования была допущена ошибка, послужившая основанием для увольнения Матвеевой. С учетом сказанного выше, а также в целях установления истинных причин инцидента, прошу Вас рассмотреть вопрос о проведении выездной проверки представителей министерства просвещения РФ сложившейся ситуации", — говорится в обращении депутата к Васильевой.