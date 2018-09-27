Мединский заявил, что понимает решение Малышева уволиться из Минкультуры

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что понимает и принимает решение главы департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Андрея Малышева уйти с соответствующего поста.

"Да, написал заявление. Честно говоря, я его понимаю", — сказал Мединский, отметив, что также принимает такое решение Малышева.

В пресс-службе Минкультуры РФ ранее сообщили РИА Новости, что Малышев уволился по собственному желанию, и добавили, что вопрос о назначении его преемника сейчас решается.

Мединский также не стал отвечать на вопрос о назначении главы Фонда кино.

"Без комментариев", — сказал глава ведомства, отвечая на вопрос, действительно ли на пост главы Фонда кино вместо Малышева выдвинули кандидатуру директора Музея кино Ларисы Солоницыной.

В свою очередь, в пресс-службе музея сообщили РИА Новости, что Солоницына "продолжает работу в качестве директора Музея кино без каких бы то ни было изменений в ее штатном расписании".