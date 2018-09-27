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Общество

В Москве на Даниловской и Новоданиловской набережных меняют асфальт

(обновлено: 14:58 27.09.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРемонт дороги в Москве. Архивное фотоРемонт дороги в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы ведет работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на Даниловской и Новоданиловской набережных, работы завершатся к середине октября, сообщили в пресс-службе комплекса в четверг.

АБЗ Дмитровка
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"На двух набережных Москвы-реки — Даниловской и Новоданиловской идет ремонт асфальтобетонного покрытия. Обновленная проезжая часть и тротуары появятся здесь к середине октября", — рассказали в комплексе журналистам.

В пресс-службе пояснили, что ремонт проводится в связи с истечением гарантийного срока службы и состоит из нескольких этапов: фрезерования старого асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, ремонта дождеприемных и смотровых колодцев, разлива битумной эмульсии и укладки верхнего слоя дорожного полотна.

"На Даниловской набережной уложат 30 тысяч квадратных метров покрытия, а на Новоданиловской – 32 тысячи квадратных метров. Кроме того, уже установлены более 6 километров нового бортового камня", — уточнили в пресс-службе.

Алексей Ересько на Лесной улице
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В работах на участке протяженностью почти 3 километра задействовано 50 единиц специализированной дорожно-ремонтной техники и 120 самосвалов, над обновлением дорожного полотна трудятся свыше 140 человек.

Работы ведутся в дневное время суток с частичным ограничением движения. После устройства верхнего слоя асфальта в течение двух недель работники ГБУ "Автомобильные дороги" приступят к нанесению горизонтальной дорожной разметки, добавили в комплексе.

Там, на неведомых дорожках: где в Москве сохранились старые мостовые
© РИА Новости / Юрий ПростяковПерейти в фотобанкПервые мостовые появились в Москве в XII веке. Их начали укладывать на территории Кремля, первой городской крепости. В качестве основного материала дорожные умельцы использовали дерево.

Бревна укладывали поперек улиц, сверху обшивали досками по направлению движения или стесывали верхнюю часть, чтобы поверхность стала плоской.

За пределами Кремля деревянные мостовые появились только к XIV веке на центральных улицах Москвы. Когда "настилы" приходили в негодность, их засыпали грунтом и надстраивали мостовую заново. Высота такого "слоеного пирога" могла достигать 50 сантиметров.

Неудивительно, что при масштабных реконструкциях археологи до сих пор находят древние мостовые. В 1988 году в Историческом проезде разрыли "настил" XVII века. А в 2016 году в ходе реализации программы "Моя улица" на Тверской обнаружили мостовую XVI-XVII веков.
Старинная бревенчатая мостовая. Археологические раскопки на Красной площади
© РИА Новости / Юрий Простяков
Перейти в фотобанк
Первые мостовые появились в Москве в XII веке. Их начали укладывать на территории Кремля, первой городской крепости. В качестве основного материала дорожные умельцы использовали дерево.

Бревна укладывали поперек улиц, сверху обшивали досками по направлению движения или стесывали верхнюю часть, чтобы поверхность стала плоской.

За пределами Кремля деревянные мостовые появились только к XIV веке на центральных улицах Москвы. Когда "настилы" приходили в негодность, их засыпали грунтом и надстраивали мостовую заново. Высота такого "слоеного пирога" могла достигать 50 сантиметров.

Неудивительно, что при масштабных реконструкциях археологи до сих пор находят древние мостовые. В 1988 году в Историческом проезде разрыли "настил" XVII века. А в 2016 году в ходе реализации программы "Моя улица" на Тверской обнаружили мостовую XVI-XVII веков.
© РИА Новости / Евгений ЛеоновПерейти в фотобанкВ 1643 году в Москве для мощения впервые использовали камень. Первая такая мостовая появилась на территории Патриаршего двора. Повсеместное применение каменного мощения началось при Петре I, к концу XVII века. Согласно указам от 1718 года, ответственность за содержание и обновление каменных мостовых полностью перекладывалась на московских домовладельцев.

Технология мощения булыжником совершенствовалась вплоть до середины XIX века. Чаще всего его укладывали прямо на землю, без подложки. Это плохо сказывалось на качестве и долговечности улиц, поэтому покрытие приходилось менять несколько раз за год.

К 1870-м годам в столицу на смену булыжным мостовым пришли брусчатка и асфальт.
Сретенка около Сухаревской башни. Репродукция
© РИА Новости / Евгений Леонов
Перейти в фотобанк
В 1643 году в Москве для мощения впервые использовали камень. Первая такая мостовая появилась на территории Патриаршего двора. Повсеместное применение каменного мощения началось при Петре I, к концу XVII века. Согласно указам от 1718 года, ответственность за содержание и обновление каменных мостовых полностью перекладывалась на московских домовладельцев.

Технология мощения булыжником совершенствовалась вплоть до середины XIX века. Чаще всего его укладывали прямо на землю, без подложки. Это плохо сказывалось на качестве и долговечности улиц, поэтому покрытие приходилось менять несколько раз за год.

К 1870-м годам в столицу на смену булыжным мостовым пришли брусчатка и асфальт.
© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкНовые виды и технологии мощения в Москву привезли столичные инженеры, изучавшие опыт в Европе и Баку. Чтобы протестировать разные покрытия, городские власти выделили для них пять участков на Тверской улице.

К началу XX века гранитная брусчатка занимала 57% мощения мостовых Москвы. Для каждой городской территории подбирали особый материал. Например, под трамвайные пути укладывали облегченную брусчатку не выше 14 сантиметров. А на Тверской улице — мелкую брусчатку в квадратную шашечку.
Механическая разборка булыжной мостовой на Калужской улице
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Новые виды и технологии мощения в Москву привезли столичные инженеры, изучавшие опыт в Европе и Баку. Чтобы протестировать разные покрытия, городские власти выделили для них пять участков на Тверской улице.

К началу XX века гранитная брусчатка занимала 57% мощения мостовых Москвы. Для каждой городской территории подбирали особый материал. Например, под трамвайные пути укладывали облегченную брусчатку не выше 14 сантиметров. А на Тверской улице — мелкую брусчатку в квадратную шашечку.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСегодня самая известная брусчатая площадь Москвы, конечно, Красная. До 1920-х годов здесь сохранялось булыжное покрытие, на брусчатку из диабаза (горная порода – прим. ред.) его заменили в 1930 году. Весь материал привезли с берегов Онежского озера.

В 1974 году брусчатку на Красной площади уложили на бетонную подложку. Новое покрытие сделано из горной породы габбро, которую отличает повышенная прочность и долговечность.
Прохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Сегодня самая известная брусчатая площадь Москвы, конечно, Красная. До 1920-х годов здесь сохранялось булыжное покрытие, на брусчатку из диабаза (горная порода – прим. ред.) его заменили в 1930 году. Весь материал привезли с берегов Онежского озера.

В 1974 году брусчатку на Красной площади уложили на бетонную подложку. Новое покрытие сделано из горной породы габбро, которую отличает повышенная прочность и долговечность.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкБрусчатое покрытие сохранилось и на улице Кузнецкий мост. Здесь оно появилось еще в конце XIX-начале XX века.

В рамках комплексного благоустройства Кузнецкий мост превратился в оживленную пешеходную зону для москвичей и туристов. Отремонтировали фасады зданий, воздушные коммуникации убрали под землю, организовали места для отдыха и частично обновили дорожное покрытие. Старинная брусчатка при этом органично вписалась в новый облик улицы.
Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898г.) на улице Кузнецкий мост
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Брусчатое покрытие сохранилось и на улице Кузнецкий мост. Здесь оно появилось еще в конце XIX-начале XX века.

В рамках комплексного благоустройства Кузнецкий мост превратился в оживленную пешеходную зону для москвичей и туристов. Отремонтировали фасады зданий, воздушные коммуникации убрали под землю, организовали места для отдыха и частично обновили дорожное покрытие. Старинная брусчатка при этом органично вписалась в новый облик улицы.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЕще один кусочек старины можно найти на Ильинке, напротив здания Торгово-промышленной палаты Российский Федерации. В 1900 годы проезжая часть Ильинки была выложена булыжником. Время и транспортное движение сгладило очертания мостовой, однако она до сих пор хранит в себе память о событиях вековой давности.

Кстати, именно эта улица прилегает к недавно обновленной Биржевой площади. После благоустройства совсем рядом с Ильинкой появился новый круглый фонтан, напоминающий монету, упавшую в воду.
Здание Торгово-промышленной палаты РФ (здание бывшей Биржи, по проекту архитектора А.С. Каминского) на улице Ильинка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Еще один кусочек старины можно найти на Ильинке, напротив здания Торгово-промышленной палаты Российский Федерации. В 1900 годы проезжая часть Ильинки была выложена булыжником. Время и транспортное движение сгладило очертания мостовой, однако она до сих пор хранит в себе память о событиях вековой давности.

Кстати, именно эта улица прилегает к недавно обновленной Биржевой площади. После благоустройства совсем рядом с Ильинкой появился новый круглый фонтан, напоминающий монету, упавшую в воду.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНастоящая булыжная мостовая сохранилась на территории Крутицкого подворья, исторического и архитектурного памятника. Гуляя здесь, можно в буквальном смысле прикоснуться к московской истории.

Особенно эффектно булыжное покрытие смотрится у Святых ворот с Крутицким надвратным теремом. В лучах заката он производит неизгладимое впечатление, как будто попадаешь на страницы старинной книги.
Крутицкое подворье
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Настоящая булыжная мостовая сохранилась на территории Крутицкого подворья, исторического и архитектурного памятника. Гуляя здесь, можно в буквальном смысле прикоснуться к московской истории.

Особенно эффектно булыжное покрытие смотрится у Святых ворот с Крутицким надвратным теремом. В лучах заката он производит неизгладимое впечатление, как будто попадаешь на страницы старинной книги.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкА вот клинкерное покрытие встречалось в Москве реже остальных, но и ему в самом центре города установлен своеобразный памятник.

Сверхпрочный клинкерный кирпич, голландское изобретение, использовали для мощения московских улиц в качестве эксперимента в XX веке. Материал укладывали "елочкой", придавая улицам необычный и красивый вид. Так, например, в 1910-е годы "клинкерной" стала часть Театральной площади, а в 1932 году – Пушечная улица в районе Лубянки.

В 2015 году во время благоустройства Пушечной улицы под снятым асфальтом обнаружили практически целое покрытие из клинкерного кирпича. Благодаря своей прочности, материал сохранился до наших времен с минимальными потерями. Фрагмент этой уникальной мостовой перенесли на новый гранитный тротуар, под окна церкви Софии у Пушечного двора. Сегодня этот небольшой краснокирпичный островок – настоящая достопримечательность.Церковь Софии Премудрости Божией у Пушечного двора, что на Лубянке (1692 г.) на Пушечной улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
А вот клинкерное покрытие встречалось в Москве реже остальных, но и ему в самом центре города установлен своеобразный памятник.

Сверхпрочный клинкерный кирпич, голландское изобретение, использовали для мощения московских улиц в качестве эксперимента в XX веке. Материал укладывали "елочкой", придавая улицам необычный и красивый вид. Так, например, в 1910-е годы "клинкерной" стала часть Театральной площади, а в 1932 году – Пушечная улица в районе Лубянки.

В 2015 году во время благоустройства Пушечной улицы под снятым асфальтом обнаружили практически целое покрытие из клинкерного кирпича. Благодаря своей прочности, материал сохранился до наших времен с минимальными потерями. Фрагмент этой уникальной мостовой перенесли на новый гранитный тротуар, под окна церкви Софии у Пушечного двора. Сегодня этот небольшой краснокирпичный островок – настоящая достопримечательность.
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