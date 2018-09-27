В Москве на Даниловской и Новоданиловской набережных меняют асфальт

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы ведет работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на Даниловской и Новоданиловской набережных, работы завершатся к середине октября, сообщили в пресс-службе комплекса в четверг.
В пресс-службе пояснили, что ремонт проводится в связи с истечением гарантийного срока службы и состоит из нескольких этапов: фрезерования старого асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, ремонта дождеприемных и смотровых колодцев, разлива битумной эмульсии и укладки верхнего слоя дорожного полотна.
"На Даниловской набережной уложат 30 тысяч квадратных метров покрытия, а на Новоданиловской – 32 тысячи квадратных метров. Кроме того, уже установлены более 6 километров нового бортового камня", — уточнили в пресс-службе.
Работы ведутся в дневное время суток с частичным ограничением движения. После устройства верхнего слоя асфальта в течение двух недель работники ГБУ "Автомобильные дороги" приступят к нанесению горизонтальной дорожной разметки, добавили в комплексе.
Бревна укладывали поперек улиц, сверху обшивали досками по направлению движения или стесывали верхнюю часть, чтобы поверхность стала плоской.
За пределами Кремля деревянные мостовые появились только к XIV веке на центральных улицах Москвы. Когда "настилы" приходили в негодность, их засыпали грунтом и надстраивали мостовую заново. Высота такого "слоеного пирога" могла достигать 50 сантиметров.
Неудивительно, что при масштабных реконструкциях археологи до сих пор находят древние мостовые. В 1988 году в Историческом проезде разрыли "настил" XVII века. А в 2016 году в ходе реализации программы "Моя улица" на Тверской обнаружили мостовую XVI-XVII веков.
Технология мощения булыжником совершенствовалась вплоть до середины XIX века. Чаще всего его укладывали прямо на землю, без подложки. Это плохо сказывалось на качестве и долговечности улиц, поэтому покрытие приходилось менять несколько раз за год.
К 1870-м годам в столицу на смену булыжным мостовым пришли брусчатка и асфальт.
К началу XX века гранитная брусчатка занимала 57% мощения мостовых Москвы. Для каждой городской территории подбирали особый материал. Например, под трамвайные пути укладывали облегченную брусчатку не выше 14 сантиметров. А на Тверской улице — мелкую брусчатку в квадратную шашечку.
В 1974 году брусчатку на Красной площади уложили на бетонную подложку. Новое покрытие сделано из горной породы габбро, которую отличает повышенная прочность и долговечность.
В рамках комплексного благоустройства Кузнецкий мост превратился в оживленную пешеходную зону для москвичей и туристов. Отремонтировали фасады зданий, воздушные коммуникации убрали под землю, организовали места для отдыха и частично обновили дорожное покрытие. Старинная брусчатка при этом органично вписалась в новый облик улицы.
Кстати, именно эта улица прилегает к недавно обновленной Биржевой площади. После благоустройства совсем рядом с Ильинкой появился новый круглый фонтан, напоминающий монету, упавшую в воду.
Особенно эффектно булыжное покрытие смотрится у Святых ворот с Крутицким надвратным теремом. В лучах заката он производит неизгладимое впечатление, как будто попадаешь на страницы старинной книги.
Сверхпрочный клинкерный кирпич, голландское изобретение, использовали для мощения московских улиц в качестве эксперимента в XX веке. Материал укладывали "елочкой", придавая улицам необычный и красивый вид. Так, например, в 1910-е годы "клинкерной" стала часть Театральной площади, а в 1932 году – Пушечная улица в районе Лубянки.
В 2015 году во время благоустройства Пушечной улицы под снятым асфальтом обнаружили практически целое покрытие из клинкерного кирпича. Благодаря своей прочности, материал сохранился до наших времен с минимальными потерями. Фрагмент этой уникальной мостовой перенесли на новый гранитный тротуар, под окна церкви Софии у Пушечного двора. Сегодня этот небольшой краснокирпичный островок – настоящая достопримечательность.