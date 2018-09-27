В Москве на Даниловской и Новоданиловской набережных меняют асфальт

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы ведет работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на Даниловской и Новоданиловской набережных, работы завершатся к середине октября, сообщили в пресс-службе комплекса в четверг.

"На двух набережных Москвы-реки — Даниловской и Новоданиловской идет ремонт асфальтобетонного покрытия. Обновленная проезжая часть и тротуары появятся здесь к середине октября", — рассказали в комплексе журналистам.

В пресс-службе пояснили, что ремонт проводится в связи с истечением гарантийного срока службы и состоит из нескольких этапов: фрезерования старого асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, ремонта дождеприемных и смотровых колодцев, разлива битумной эмульсии и укладки верхнего слоя дорожного полотна.

"На Даниловской набережной уложат 30 тысяч квадратных метров покрытия, а на Новоданиловской – 32 тысячи квадратных метров. Кроме того, уже установлены более 6 километров нового бортового камня", — уточнили в пресс-службе.

В работах на участке протяженностью почти 3 километра задействовано 50 единиц специализированной дорожно-ремонтной техники и 120 самосвалов, над обновлением дорожного полотна трудятся свыше 140 человек.

Работы ведутся в дневное время суток с частичным ограничением движения. После устройства верхнего слоя асфальта в течение двух недель работники ГБУ "Автомобильные дороги" приступят к нанесению горизонтальной дорожной разметки, добавили в комплексе.