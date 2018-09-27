Челябинские депутаты одобрили поправки в законы о льготах пожилым гражданам

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Челябинской области на заседании в четверг одобрили поправки в законы, которые сохраняют региональные льготы для женщин и мужчин, достигших 55 и 60 лет соответственно, сообщила пресс-служба губернатора.

"На текущей неделе по инициативе губернатора региона Бориса Дубровского правительство области предложило на утверждение законодательного собрания изменения в региональные законы, направленные на улучшение социальной поддержки людей старшего поколения. В четверг депутаты заксобрания одобрили поправки в трех чтениях", — говорится в сообщении.

Поправки устанавливают, что региональные льготы будут предоставляться с 60 лет мужчинам и с 55 лет женщинам и не будут привязаны к параметрам пенсионного возраста.

По данным пресс-службы, речь идет о ежемесячных денежных выплатах ветеранам труда, ветеранам военной службы, 70-процентной скидке на проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении, 50-процентной скидке на проезд на общественном транспорте для садоводов, единовременной материальной помощи на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования неработающим одиноко проживающим супружеским парам, в которых один из супругов достиг возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), а второй является ветераном Великой Отечественной войны.

По словам Дубровского, поправки необходимы, чтобы гарантировать уровень социальной поддержки южноуральцев с учетом адаптации к новым требованиям пенсионной системы страны. Бюджет Челябинской области социально ориентирован, и для обеспечения мер социальной поддержки у региона есть возможности, отметил он.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем и окончательном чтении закон о совершенствовании пенсионной системы.

В первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, Госдума приняла в июле. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Проект закона, согласно которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов, президент внес на рассмотрение нижней палаты парламента в начале сентября. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс. Этот закон Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании во вторник.

Остальные предложения президента были учтены в поправках, принятых во втором чтении, которое законопроект прошел в среду. Также были приняты предложения, сформулированные "Единой Россией", часть из которых посвящена вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты. Кроме того, закрепляется право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте.