В Петербурге вновь закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга вновь закрыли из-за угрозы наводнения, сообщает дирекция КЗС.

"С учетом сложной штормовой обстановки при сохраняющемся сильном западном и северо-западном ветре порывами до 24 метров в секунду и повторно возникшей угрозе повышения уровня воды в Санкт-Петербурге принято решение о закрытии комплекса защитных сооружений. Движение приводных механизмов защитных затворов начато в 11.47 мск 27 сентября. Все затворы КЗС заняли положение "закрыто" в 12.45", — говорится в сообщении.

Максимальные значения подъема уровня воды прогнозируются на 21.00 четверга.