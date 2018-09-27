Медведев надеется, что стоимость региональных авиаперелетов удастся снизить

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется, что удастся снизить стоимость авиаперелетов в РФ за счёт перераспределения авиационного трафика.

"Планируем через развитие региональных аэропортов, поддержку маршрутной сети внутри страны существенно переориентировать авиационный трафик. Доля внутренних рейсов, которые минуют Москву, вырастают до 50%. Соответственно, надеюсь, мы сможем снизить стоимость перелётов", — сказал Медведев на заседании правительства.