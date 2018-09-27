Московский зоопарк с 1 октября изменит режим работы

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Режим работы Московского зоопарка изменится с первого октября, зоосад будет открыт до 18.00, сообщается на сайте мэра Москвы в четверг.

Ранее Московский зоопарк уже перешел на зимний режим работы 16 сентября в связи с сокращением светового дня. Сейчас зоосад открыт ежедневно с 09.00 до 19.00. С первого октября время работы сократится еще на час.

"В связи с сокращением светового дня Московский зоопарк переходит на новое расписание. С 1 октября зоосад будет открыт с 09.00 до 18.00, а приобрести билеты и пройти на территорию посетители смогут с 09.00 до 17.00", — говорится в сообщении.

Сообщается, что во внутренние помещения уже переехали почти все теплолюбивые животные. Вслед за карликовым бегемотом Ксюшей в зимние вольеры отправились сурикаты, птенцы кафрского рогатого ворона и тапир. Скоро в них переведут жирафа Липу и ее соседей — зебр Греви и страуса.

Отмечается, что с наступлением холодов в павильон "Дом жирафа" переселится Самсон Гамлетович Ленинградов. Последними в теплых жилищах окажутся фламинго. Зиму они проведут в специальном вольере на Большом пруду.