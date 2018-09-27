Московский зоопарк с 1 октября изменит режим работы

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Режим работы Московского зоопарка изменится с первого октября, зоосад будет открыт до 18.00, сообщается на сайте мэра Москвы в четверг.
"В связи с сокращением светового дня Московский зоопарк переходит на новое расписание. С 1 октября зоосад будет открыт с 09.00 до 18.00, а приобрести билеты и пройти на территорию посетители смогут с 09.00 до 17.00", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с наступлением холодов в павильон "Дом жирафа" переселится Самсон Гамлетович Ленинградов. Последними в теплых жилищах окажутся фламинго. Зиму они проведут в специальном вольере на Большом пруду.