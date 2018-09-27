ТВ-3 прокомментировал о решении суда по блокировке пиратского контента

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Генеральный директор телеканала ТВ-3 Валерий Федорович назвал прекрасной новостью решение Мосгорсуда, который оставил в силе временную блокировку ссылок на пиратский контент на "Яндексе".

Суд в четверг провел слушания по иску телеканала "Парнас", который защищал права на спортивный сериал "Вне игры", и телеканала ТВ3, просившего удалить ссылки на пиратские копии "Мистических историй". "Яндекс" своим заявлением просил отменить обеспечительные меры в виде временной блокировки ссылок на пиратский контент на время рассмотрения иска телеканала "Газпром-медиа" о полной блокировке ряда пиратских сериалов в "Яндексе".

Суд отменять обеспечительные меры отказался. Рассматривать иски суд продолжит 7 ноября.

"Я переговоры лично не веду… но если он (суд) отклонил (заявление об отмене обеспечительных мер), это означает, что мы правы, и это прекрасная новость. Она означает, что мы победим", — сказал журналистам Федорович.

"Мы против пиратов и очень надеемся, что пользователь в конечном итоге сможет смотреть только легальное видео, и это для нас очень важно", — добавил он.

Суд в четверг проводит досудебную подготовку по искам "Парнас Медиа" и "Телеканала ТВ3" к "Яндексу". Это два разных дела, не объединенных в одно производство. Подготовка по третьему иску от телеканала ТНТ назначена на 8 октября, а иск телеканала "2×2" суд рассмотрит по существу 15 октября.