Почетным консулом Республики Кореи в Тюменской области назначен тюменец

ТЮМЕНЬ, 27 сен — РИА Новости. Почетным консулом Республики Кореи в Тюменской области назначен Игорь Самкаев — тюменец, кандидат экономических наук, опытный предприниматель, строитель, общественный деятель, сообщили РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора региона.

"Почетный консул будет заниматься развитием дружественных отношений Южной Кореи и Тюменской области, содействовать обмену опытом и кадрами, поддерживать организацию форумов и встреч на различных уровнях. В сферах интереса почетного консула — защита прав и интересов граждан Республики Кореи, в том числе физических и юридических лиц, сотрудничество с правительством региона", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в последние годы установились стабильные торгово-экономические, научные и культурные связи между Тюменской областью и Южной Кореей. В 2015 году в Тюменской области прошли Дни Республики Кореи, в рамках которых был организован ряд официальных встреч, биржа контактов с участием тюменских и корейских предпринимателей, концерт корейских исполнителей джазовой музыки, фотовыставка, семинар по корейскому туризму, показ корейских фильмов и ряд других мероприятий.

Делегация Тюменской области посетила Южную Корею в 2015 и 2017 годах. Во время визитов обсуждалось сотрудничество в области нефтехимии, судостроении, медицины, в сфере инновационных технологий.

В 2016-2017 годах состоялись визиты представителей госпиталя "Бундан" Сеульского национального университета и госпиталя "Северанс" по вопросу сотрудничества в сфере здравоохранения. В мае 2018 года в Сеуле заключено соглашение о сотрудничестве с Сеульским Международным детским кинофестивалем в Курогу CUKIFF.

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