В Кемерово благоустроят школу и дома рядом со снесенной "Зимней вишней"

КЕМЕРОВО, 27 сен — РИА Новости. Власти Кемеровской области планируют благоустроить не только сквер на месте снесенного после пожара торгового центра "Зимняя вишня", но и близлежащие жилые дома и школу, сообщает пресс-служба губернатора Цивилева.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес 60 жизней. Комплекс зданий на проспекте Ленина общей площадью 23 тысячи квадратных метров, переделанный под торговый центр из промышленных площадок кондитерской фабрики, после ЧП признали аварийным и полностью снесли 21 августа.

На этом месте до 1 июня предполагается построить сквер с фонтанами, разными ландшафтами, музыкальной башней, административным зданием с пунктом полиции, комнатой матери и ребенка. В зоне отдыха благоустроят памятное место. Родственники погибших также предлагают возвести часовню и установить плиту с именами жертв трагедии.

"Мы не будем ограничиваться только строительством сквера. В этом районе планируется привести в порядок фасады жилых домов, капитально отремонтировать школу номер 7, на ее территории разместить спортивную площадку. Мы должны помнить не только о тех, кого сегодня с нами нет, но и заботиться о тех, кто рядом", — цитирует слова Цивилева его пресс-служба по итогам очередной встречи с родственниками погибших.

Седьмая школа располагается практически сразу за зданием "Зимней вишни". Как сообщалось ранее, именно там во время ЧП был организован оперативный штаб для всех ведомств и служб, участвовавших в ликвидации происшествия. В течение недели власти, врачи, психологи и другие специалисты прямо в школе общались и помогали родственникам погибших и пострадавшим при пожаре.