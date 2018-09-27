В Чебоксарах откроют памятник Маленькому принцу Экзюпери

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Скульптуру Маленького принца – персонажа писателя Антуана де Сент-Экзюпери – установят в центре города Чебоксары, сообщает пресс-служба городской администрации.
"Официальное открытие скульптуры Маленького принца начнётся с истории о писателе Антуане де Сент-Экзюпери и интересных фактах о самом герое произведения. Дизайнер проекта памятника Анастасия Соколова расскажет о любимом герое и самой скульптуре. Поклонники творчества французского писателя продолжат программу чтением любимых цитат", — говорится в сообщении.
Гости праздника увидят отрывок из нового спектакля "Маленький принц" Театра юного зрителя имени Сеспеля, премьера которого состоялась в сентябре.