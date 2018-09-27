В Лефортовском тоннеле начали восстанавливать огнезащитное покрытие

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Работы по восстановлению огнезащитного покрытия в Лефортовском тоннеле начались в Москве, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в четверг.

"Сотрудники ГБУ "Гормост" приступили к работам по восстановлению огнезащитного покрытия в Лефортовском тоннеле, которые пройдут в три этапа на всем протяжении сооружения – 3 километра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе подготовят поверхность тоннеля – проведут пескоструйную очистку. В ходе второго этапа будут восстановлены бетонные поверхности тоннеля с помощью торкрет-установки.

"Эта специальная машина предназначена для набрызгивания бетонных смесей и жаростойкого бетона сухим путем: увлажнение доставляемого состава происходит только в момент его нанесения", — пояснили в пресс-службе.

Главным преимуществом этой технологии, как отметили в пресс-службе, является высокая скорость подачи материала из разбрызгивателя, до 30 метров в секунду, которая обеспечивает безупречную трамбовку, а следовательно, и высокую прочность напыленного бетона.

"Огнезащитный же материал нанесут на третьем, последнем этапе работ. Для этого также используют особую торкрет-установку", — заключили в комплексе.