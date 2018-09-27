ЛДПР воздержится от голосования по пенсионным изменениям

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Поправки, внесенные президентом Владимиром Путиным ко второму чтению проекта о совершенствовании пенсионного законодательства, направлены на улучшение законопроекта, однако сам закон ЛДПР не поддерживает и воздержится от голосования в третьем чтении, заявил лидер партии Владимир Жириновский.

В среду Госдума приняла этот законопроект во втором чтении с учетом поправок, часть из которых внёс президент РФ.

"Мы все президентские поправки поддержали. Они только на улучшение закона – в интересах женщин, детей, инвалидов, в том числе проблемы, связанные с правами в предпенсионном возрасте. Мы поддержали закон, который налагает уголовную ответственность на тех работодателей, которых попытаются выдавить будущих пенсионеров из своих трудовых коллективов. В целом, в третьем чтении сегодня мы не поддержим концептуально", — сказал Жириновский журналистам.

"Сотни поправок были внесены, значительно улучшили данный закон, в первую очередь поправки, которые внес президент, и мы полностью его поправки поддерживаем. Но в третьем чтении мы воздержимся от голосования за закон", — подчеркнул политик.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако Путин предложил ряд мер для смягчения решения. В частности, он выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Проект закона, согласно которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов, президент внес на рассмотрение нижней палаты парламента в начале сентября. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ. Этот закон Госдума уже приняла в третьем чтении на пленарном заседании во вторник.

Предложения Путина по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом в Госдуму 6 сентября, "Единая Россия" в этот день также внесла первый пакет поправок, которые были приняты в ходе рассмотрения проекта во втором чтении.