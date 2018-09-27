Глава СПЧ рассказал о международных контактах в сфере прав человека

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Международные контакты в сфере прав человека налаживаются с большим трудом, взаимодействие Совета по правам человека при президенте РФ с правозащитниками в других странах развивается не так активно, как хотелось бы, пока самые крепкие отношения установились по линии Россия-Германия, заявил председатель совета Михаил Федотов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что вопросы защиты прав граждан России, оказавшихся в местах принудительного содержания в иностранных государствах, постоянно находятся в сфере внимания СПЧ. Однако непосредственную помощь им могут и должны оказать, в первую очередь, консульские службы, уточнил правозащитник.

"Вот почему, получив обращения от россиян, попавших в беду за рубежом, мы, прежде всего, стучимся в двери МИД России. Мы также обращаемся в различные международные правозащитные институты, однако наиболее действенными могли бы быть непосредственные, прямые контакты с иностранными организациями, чей статус сходен со статусом СПЧ", — добавил Федотов.

По его словам, такие структуры есть во многих странах и совет заинтересован в том, чтобы наладить с ними контакт. "Но уж больно деликатна сфера прав человека: международные контакты здесь налаживаются с большим трудом", — посетовал собеседник агентства.

Совет, заверил он, всегда открыт для диалога в целях защиты прав граждан с разными организациями, "однако работа по развитию отношений с правозащитниками в других странах развивается не так активно, как нам того бы хотелось". Федотов пояснил, что механизмы честного межобщественного сотрудничества в этих случаях очень трудно создавать, "напротив – легко скатиться в болото пропаганды и контрпропаганды". Поэтому и внутри страны, и при взаимодействии с зарубежными коллегами совет работает под девизом "меньше политизации, больше конкретизации", продолжил правозащитник.

"Пожалуй, самые крепкие отношения у нас установились по линии Россия-Германия, доказательством чего является наше постоянное участие в форуме "Петербургский диалог", — отметил глава СПЧ.

Он рассказал, что совместная работа с германскими коллегами недавно воплотилась в еще один результат – при содействии Фонда имени Конрада Аденауэра было проведено фундаментальное сравнительно-правовое исследование о правовом положении некоммерческих организаций в двух странах.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.