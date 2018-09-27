Федотов рассказал о ситуации с возвращением осужденных на Украине россиян

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) выступают за возвращение на родину находящихся в местах заключения в России украинцев и россиян, находящихся в местах заключения на территории Украины, и рассчитывают, что благодаря усилиям омбудсменов двух стран удастся продвинуться в решении этой проблемы, заявил в интервью РИА Новости председатель СПЧ Михаил Федотов.

Глава совета подчеркнул, что судьбы россиян, находящихся в местах заключения на территории Украины, как и украинцев, содержащихся в российских колониях и СИЗО, находятся в сфере постоянного внимания президентского СПЧ.

"У нас налажен регулярный обмен информацией по этой теме с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой. Кроме того, совет последовательно выступает за освобождение удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". И мы рассчитываем, что благодаря усилиям уполномоченных по правам человека России и Украины можно будет продвинуться в решении этой застарелой проблемы", — заявил Федотов.

Вице-спикер Рады Украины Ирина Геращенко ранее заявила, что Украина готова передать РФ 36 россиян в обмен на осужденных в РФ украинцев. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что обсуждал с украинским коллегой Петром Порошенко вопрос выдачи задержанных, включая судьбу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.