В Москве вечерний час пик в четверг продлится дольше обычного

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Осложнение дорожной ситуации из-за плохих погодных условий прогнозируется в Москве в четверг, вечерний час пик продлится до 20.00, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В Москве в четверг прогнозируется облачная дождливая погода, максимальная температура воздуха составит плюс 13 градусов, а порывы ветра будут достигать 19 метров в секунду.

"Непогода и ограничение видимости могут негативно отразиться на дорожной ситуации и привести к увеличению количества мелких ДТП. Прогнозируется, что вечерний час пик значительно будет растянут по времени — дорожная ситуация будет напряженной", — говорится в сообщении.

В центре рекомендовали москвичам пользоваться общественным транспортом, а также совершать поездки после 20 часов. Автомобилистов просят проявлять внимание и аккуратность на дороге, соблюдать дистанцию и не парковаться около деревьев и крупных рекламных конструкций.