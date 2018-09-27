Прошедшая ночь в Москве стала самой дождливой с начала сентября

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой дождливой с начала месяца, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее в центре погоды "Фобос" агентству сообщили, что в ночь на четверг в столице выпало около 15% месячной нормы осадков.

"Самой дождливой стала минувшая ночь. Прохождение теплого атмосферного фронта существенно пополнило сентябрьскую копилку осадков. Наибольшее количество осадков выпало в районе ВДНХ и ТСХА, 15 и 15,3 миллиметра соответственно", — сказала Позднякова.

Наименьшее количество осадков в эту ночь было зафиксировано в районе метро Полежаевская, там выпало чуть больше 2 миллиметров.