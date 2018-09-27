Почти каждый пятый москвич сделал прививку от гриппа в 2018 году

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Почти каждый пятый москвич сделал прививку против гриппа в рамках масштабной кампании по вакцинации "Москва без гриппа", сообщил журналистам в четверг глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Он напомнил, что в Москве с 20 августа по 28 октября идет кампания по вакцинации против гриппа, в столице работают более 500 пунктов вакцинации.

"На сегодняшний день практически каждый пятый москвич уже привился от гриппа, и это очень хорошо, потому что это самая безвредная и надежная защита от гриппа", — сказал он.

Так, по словам Хрипуна, самым популярным пунктом среди горожан стал пункт вакцинации около станции метро "Речной вокзал", в котором привились уже более 11 тысяч человек. Кроме того, пункты вакцинации работают в торговых центрах — там бесплатные прививки сделали более пяти тысяч человек.