Глава СПЧ назвал фальсификации на выборах оскорбительной кражей голосов

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что для правозащитников важно, не кто победил на выборах, а честной ли была эта победа, поскольку фальсификации – это "оскорбительная для избирателей кража их голосов".

В интервью РИА Новости, приуроченном к 25-летию президентского СПЧ, он напомнил, что в совете не первый год функционирует мониторинговая рабочая группа по выборам, которая старается фиксировать нарушения избирательных прав граждан и предотвращать конфликты, если они возникают на избирательных участках в день голосования.

"Для нас важно, не кто победил на выборах, а как он победил: честно или нечестно. Потому что фальсификации на выборах – это всегда оскорбительная для избирателей кража их голосов", — подчеркнул Федотов.

Нынешний единый день голосования преподнес несколько сюрпризов в электоральной сфере — по итогам выборов 9 сентября не определились победители губернаторских кампаний в Приморском и Хабаровском краях, Владимирской области и Хакасии, во всех четырех регионах было назначено повторное голосование.

Второй тур в Приморье прошел 16 сентября, однако выборы были признаны недействительными из-за имевшего место грубого вмешательства в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Не позднее 16 декабря в регионе должны состояться повторные выборы. Что касается Хабаровского края и Владимирской области, второй тур состоялся в этих регионах 23 сентября, в обоих случаях победу одержали кандидаты от ЛДПР, обойдя своих соперников в лице выдвинутых "Единой Россией" действующих руководителей регионов. В Хакасии второй тур предстоит 7 октября.