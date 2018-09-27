Уровень доверия граждан к СПЧ достаточно высок, заявил Федотов

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Результаты социологических опросов указывают на достаточно высокий уровень доверия людей к президентскому совету по правам человека, почти две трети граждан знают о нем, в общественном мнении по степени эффективности в ряду правозащитных институтов он уступает только президенту РФ Владимиру Путину, правда, с большим отрывом, сообщил в интервью РИА Новости глава совета Михаил Федотов.

"Судя по количеству обращений, которые мы получаем ежедневно по электронной почте и через наши аккаунты в социальных сетях, о совете наши граждане знают", — сказал Федотов, отвечая на вопрос о популярности этого правозащитного института среди граждан.

Он отметил, что правозащитники проводят большую работу в регионах, к совету обращаются тысячи людей. Об узнаваемости СПЧ говорят и регулярные социологические опросы, уточнил собеседник агентства.

"С 2014 года совет поднялся в общественном мнении как эффективный правозащитный институт с шестого места на второе и уступает первенство (правда, с большим отрывом) только президенту Российской Федерации. Узнаваемость совета составляет около 63%, уровень доверия – почти 50% для всех категорий опрошенных, а для тех, кто информирован о работе совета, доверие к нам превышает 80%", — рассказал Федотов.

Собеседник агентства упомянул, что, по мнению каждого третьего респондента, рекомендации совета реально учитываются при принятии государственных решений. "Так и хочется на это ответить: если бы каждая третья рекомендация совета была реализована, мы были бы счастливы", — добавил он.