Глава Минпросвещения поздравила воспитателей с профессиональным праздником

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева поздравила российских воспитателей и дошкольных работников с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба ведомства.

"Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днём воспитателя! Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все дошкольные работники. Этот праздник сравнительно молодой, но от этого он не теряет своей важности для общества, для страны и, конечно, для наших малышей", — сказала Васильева, слова которой приводит пресс-служба Минпросвещения.

Она отметила, что во многом от воспитателей зависит благополучие ребенка и его успешное развитие.

"Все мы знаем, что дошкольное образование – это первая ступень в становлении личности, здесь формируется общая культура, происходит развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств. И именно чуткий, кропотливый труд воспитателя, который готов отдать детям всю свою заботу и внимание, помогает сделать дошкольное образование успешным, а детство подрастающего поколения счастливым. Ваша работа – фундамент для всей образовательной системы", — подчеркнула министр.

Профессиональный праздник — День воспитателя и всех дошкольных работников — отмечается по всей стране третий год подряд.