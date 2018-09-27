Глава Минпросвещения поздравила воспитателей с профессиональным праздником

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева поздравила российских воспитателей и дошкольных работников с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба ведомства.
Она отметила, что во многом от воспитателей зависит благополучие ребенка и его успешное развитие.
"Все мы знаем, что дошкольное образование – это первая ступень в становлении личности, здесь формируется общая культура, происходит развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств. И именно чуткий, кропотливый труд воспитателя, который готов отдать детям всю свою заботу и внимание, помогает сделать дошкольное образование успешным, а детство подрастающего поколения счастливым. Ваша работа – фундамент для всей образовательной системы", — подчеркнула министр.
Профессиональный праздник — День воспитателя и всех дошкольных работников — отмечается по всей стране третий год подряд.