Медведев заявил, что работа с детьми требует проявления лучших качеств

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских воспитателей и всех дошкольных работников с их профессиональным праздником, отметив их благородность и самоотдачу, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Двадцать седьмого сентября отмечается профессиональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников.

"Примите мои искренние поздравления с Днём воспитателя и всех дошкольных работников. Ваш труд требует не только знаний, но и проявления лучших человеческих качеств, искреннего, поистине родительского отношения к каждому ребёнку. Дети дошкольного возраста открыты миру, делают первые шаги в его познании. Вы тонко чувствуете их настроение, учите общаться, дружить, раскрывать свои таланты", — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что именно от мудрости, терпения и внимания взрослых зависит, каким будет детство ребенка, его дальнейшая судьба.

"И очень важно, когда рядом с ним люди, для которых воспитание – это дело всей жизни и подлинное призвание. Ваша благородная профессия немыслима без огромной самоотдачи", — подчеркнул премьер.

Медведев выразил глубокую благодарность работникам данной сферы за заботу о детях и любовь к ним.