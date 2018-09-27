В Петербурге сохраняется штормовая обстановка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС, дамба) Санкт-Петербурга, ранее закрытые для предотвращения угрозы наводнения, открыты в четверг утром, однако штормовая обстановка сохраняется, сообщает дирекция КЗС.

"Плавучий затвор судопропускного сооружения С-1 приведен в положение "открыто" в 1.12 мск 27 сентября. Пассажирские и грузовые суда прошли по Кронштадтскому корабельному фарватеру. Полное открытие КЗС осуществлено к 5.00 мск 27 сентября", — говорится в сообщении.

Дирекция КЗС отмечает, что из-за сильного западного и северо-западного ветра порывами до 24 метров в секунду сохраняется сложная штормовая обстановка, и оперативный персонал дамбы "находится на рабочих местах в режиме готовности".

Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщало, что сильный ветер и дожди в Санкт-Петербурге привели к подтоплению пирсов и причалов, расположенных ниже уровня проезжей части. Жилые дома, а также значимые социальные и культурные объекты не пострадали.

В четверг в городе сохранится плохая погода с западным и северо-западным ветром, порывы которого в прибрежных районах могут достигать 23 метров в секунду. Температура воздуха составит 10-12 градусов тепла, местами ожидаются сильные дожди.

Как сообщалось ранее, в среду затворы Комплекса защитных сооружений в Санкт-Петербурге закрыли в связи с возможным повышением уровня воды в дельте Невы до опасных значений.