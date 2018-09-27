Авиасообщение между Парамуширом и Камчаткой возобновят в четверг

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен — РИА Новости. Прерванное авиасообщение между курильским островом Парамушир и Камчаткой должно возобновиться в четверг, сообщила исполняющая обязанности главы Сахалинской области Вера Щербина на пресс-конференции.

Ранее мэр Северо-Курильского района сообщил РИА Новости, что транспортное сообщение курильского острова Парамушир с Камчаткой прервано. С воскресенья на полуостров перестал ходить теплоход "Гипанис", и вторую неделю отсутствует воздушное сообщение. Получивший повреждения теплоход "Гипанис" отправили на ремонт в порт Петропавловска-Камчатского. Власти обещали вскоре восстановить сообщение.

"Сегодня документ будет подписан. Мы вынуждены были пойти на условия потенциального перевозчика. Вчера урегулировали тариф. С сегодняшнего дня, если только погодные условия не будут препятствовать, авиасообщение наладят между северными Курилами и Камчаткой", — сказала Щербина.