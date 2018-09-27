Эксперт по этикету рассказала, чего не следует делать в лифте

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Пассажирам лифта не следует рассматривать людей, едущих вместе с ними, поправлять прическу или макияж во время движения, рассказала РИА Новости эксперт по этикету Элеонора Басманова.

"Зашли в лифт: не рассматривать никого, не поправлять прическу, так сказать, не использовать губную помаду, глядя в лифт, — все это не рекомендуется категорически. Единственное, что правильно делать пассажиру лифта – смотреть на табло. В лифт зайдя, можно и очень хорошо будет, если поздороваться, но представляться, допустим, в лифте – это уже дурной тон, это не принято. Поэтому поздоровались и все – смотрим на табло, больше никаких действий, манипуляций мы не производим", — рассказала Басманова.

"Если едет пара, мужчина и женщина, – то мужчина (должен нажимать первым – ред.), а в остальных случаях, если уже есть люди, то человек вошедший нажимает свой этаж. Очередность соблюдается только в паре или если вы едете с начальником, то тогда полагается, чтобы подчиненный вызвал лифт", — рассказала Басманова.

Эксперт уточнила, что возле панели с кнопками в кабине лифта должен стоять один из мужчин. Также это правило распространяется и на ситуацию, когда женщина находится в лифте в сопровождении мужчины. Если женщина едет в лифте без спутника, она просит нажать нужную ей кнопку того, кто стоит ближе к панели, или может сделать это сама.

Ранее в крупнейшей сервисной лифтовой компании столицы "Мослифт" рассказали, каких правил следует придерживаться при использовании лифта: первым должен заходить мужчина, так как "лифт очень опасен", а выходит первым из лифта тот, кто стоит ближе к двери, независимо от пола.