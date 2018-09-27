В Москве в четверг ожидается дождь с порывистым ветром

Автомобиль едет по улице Москвы во время дождя. Архивное фото

Автомобиль едет по улице Москвы во время дождя. Архивное фото

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Облачная дождливая погода прогнозируется в Москве в четверг, максимальная температура воздуха составит плюс 13 градусов, а порывы ветра будут достигать 19 метров в секунду, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня синоптическая карта большей части Европейской России будет представлена североатлантическим циклоном с центром над Белым морем. Днем в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные ливни", — сообщили в "Фобос".

По данным центра погоды, максимальная температура воздуха в городе составит плюс 11 — плюс 13 градусов, по области плюс 9 — плюс 14 градусов.

Ветер прогнозируется западный с порывами до 14-19 метров с секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 741 миллиметров ртутного столба.