Госдума приняла во втором чтении проект о пенсионных изменениях

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект по совершенствованию пенсионного законодательства.

Кроме того, нижняя палата единогласно одобрила все девять поправок, предложенных президентом.

Ряд поправок к документу также внесла "Единая Россия". Уточнения посвящены накопительной части пенсии: фракция предлагает выплачивать ее с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Кроме того, поправки коснулись индексации выплат неработающим пенсионерам.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, документ не предусматривает индексацию выплат работающим пенсионерам после 2024 года.

На пленарном заседании в четверг парламентарии рассмотрят законопроект в третьем и окончательном чтении.

Уголовное наказание за увольнение предпенсионеров

Во вторник Государственная дума приняла в окончательном третьем чтении законопроект, вводящий наказание за отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста.

Согласно документу, который в начале сентября внес на рассмотрение депутатов президент Владимир Путин, нарушение повлечет штраф в размере до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов. Соответствующие изменения планируется внести и в Уголовный кодекс.

Под предпенсионным возрастом понимается пятилетний период до назначения гражданину пенсии по старости, в соответствии с пенсионным законодательством.

Рост пенсий в 2019 году

Повышение пенсий в 2019 году будет проводиться через индексацию и затронет только неработающих пенсионеров, сообщили ранее в пресс-службе Минтруда.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, годовой доход пенсионеров в следующем году увеличится приблизительно на 12 тысяч рублей, то есть в среднем на тысячу рублей в месяц. Это произойдет благодаря изменениям в пенсионном законодательстве. По словам Голиковой, в дальнейшем эту сумму будут индексировать в установленном порядке.

В секретариате вице-премьера также отметили, что об этом увеличении можно говорить только по отношению к неработающим пенсионерам. В каждом конкретном случае прибавка будет зависеть от стажа и уплаченных взносов. Например, если ежемесячная пенсия в этом году составляет 14 тысяч рублей, то в 2019-м пенсионер будет получать по 15 тысяч в месяц с учетом графика индексации.

Триллион рублей в год

Изменение пенсионного возраста даст российскому бюджету с 2024 года экономию в 1 триллион рублей в год, и значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий, заявил ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Эти деньги бюджета — в первые годы это будет больше ста миллиардов рублей, потом это каждый год будет наращиваться, к 2024 году это примерно, если в нынешних ценах говорить, будет около триллиона рублей в год", — заявил Кудрин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Значительная часть, если не большая, этих средств пойдет на повышение пенсий. Это перераспределение с молодых возрастов этих возможностей на более старшие возраста", — уточнил он.

Еще часть от сэкономленных бюджетных ресурсов, по словам главы Счетной палаты, должна пойти на финансирование здравоохранения.

Председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов ранее заявил РИА Новости, что дефицит бюджета ПФР будет увеличиваться, если не принять никаких мер по совершенствованию пенсионной системы, при этом пенсии будут расти гораздо более низкими темпами, не выше инфляции.

"Если не принять никаких мер по совершенствованию пенсионной системы, трансферт на выплату пенсий неизбежно будет увеличиваться, то есть будет увеличиваться дефицит бюджета Пенсионного фонда. При этом пенсии будут расти гораздо более низкими темпами, не выше инфляции, и их покупательная способность будет постоянно снижаться", — резюмировал он.

Прогноз Минэкономразвития

Прирост занятых на рынке труда РФ вследствие пенсионных изменений в 2019 году составит 137 тысяч человек, в 2024 году — 1,8 миллиона, говорится в проекте прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития РФ на период до 2024 года, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Основным эффектом от повышения пенсионного возраста станет сокращение дефицита на рынке труда, вызванного демографическими ограничениями. По оценкам Минэкономразвития России, дополнительная рабочая сила, которая останется на рынке труда при реализации указанной меры, в основном сохранит статус занятого населения (прирост занятых в 2019 году — 137,2 тысяч занятых, в 2024 году — 1,8 миллиона человек)", — сказано в документе.

Дополнительный вклад этих работников в экономический рост за период 2019-2024 год Минэкономразвития оценивает на уровне 1,3 процентного пункта, ежегодный — на уровне 02-0,3 процентного пункта.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.

Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.