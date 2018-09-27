В городах со сложной экологической ситуацией хотят снизить объем выбросов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Правительство РФ планирует снизить объем выбросов в городах со сложной экологической ситуацией на 20% к 2024 году.

"К 2024 году планируется достижение, в частности, следующих показателей: снижение совокупного объема выбросов в городах с наиболее сложной экологической ситуацией, включая Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу, – на 20%", — говорится в основных направлениях деятельности правительства России.

Кроме того, правительство планирует к 2024 году ликвидировать все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в городах.

"Количество созданных новых особо охраняемых природных территорий для сохранения биологического разнообразия – не менее 24 на площади 5 миллионов гектаров", — добавляется в документе.