Власти планируют вдвое снизить число аварийно-опасных участков на дорогах

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Правительство РФ планирует к 2024 году снизить вдвое количество аварийно-опасных участков всех автодорог в стране.

"К 2024 году планируется достижение, в частности, следующих показателей… снижение количества аварийно-опасных участков всех автодорог – в два раза", — говорится в основных направлениях деятельности правительства РФ на период до 2024 года.

Кроме того, в четыре раза должен увеличиться объем транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом.

"Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, — 50%. Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, — 85%" — добавляется в документе.

В нем отмечается, что автодорожную сеть планируется модернизировать в 38 городских агломерациях и городах, где население свыше 200 тысяч человек.

"Снижение доли региональных автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности — на 10%", — отмечается в документе.