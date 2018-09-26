Госдума приняла во втором чтении проект о пенсионных изменениях

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект по совершенствованию пенсионного законодательства.

Кроме того, нижняя палата единогласно одобрила все девять поправок, предложенных президентом.

Ряд поправок к документу также внесла "Единая Россия". Уточнения посвящены накопительной части пенсии: фракция предлагает выплачивать ее с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Кроме того, поправки коснулись индексации выплат неработающим пенсионерам.

По словам первого вице-спикера от КПРФ Ивана Мельникова, рассмотрение законопроекта в третьем чтении должно состояться в четверг 27 сентября.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, документ не предусматривает индексацию выплат работающим пенсионерам после 2024 года.

По его словам, на данный момент конструкция законопроекта "оптимальная".

Поправки президента

В конце августа Владимир Путин предложил ряд поправок в проект по совершенствованию пенсионного законодательства.

В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет вместо предложенных правительством 63, для мужчин – 65. Президент также отметил, что многодетным матерям необходимо предоставить право досрочного выхода на пенсию, а условия назначения выплат для коренных малочисленных народов Севера важно сохранить. Кроме того, как подчеркнул Путин, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повысят, а за увольнение перед пенсией введут административную и даже уголовную ответственность.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается достаточно давно.

Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.