Московские дороги помоют шампунем перед зимним сезоном

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Московские дороги и тротуары промоют специальным шампунем в преддверии зимнего периода, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы в среду.

В летний период проводится восьмикратная мойка проезжей части и тротуаров с использованием моющего средства по графику, в случае же непогоды промывка переносится. После уборки с моющим средством проезжая часть и тротуары в обязательном порядке должны быть двукратно промыты водой, рассказали в пресс-службе.

"Также в период с апреля по октябрь включительно с периодичностью два раза в неделю осуществляется мойка плиточного покрытия пешеходных зон и тротуаров с использованием моющего средства. По завершении мойки плиточного покрытия пешеходных зон и тротуаров с применением моющего средства проводится его двукратная промывка водой", — говорится в сообщении.

Процедура промывки и ее цель

В комплексе городского хозяйства пояснили, что при промывке концентрированное моющее средство добавляется непосредственно в резервуар с водой специализированной техники и далее промывка осуществляется как обычная мойка водой.

"В городе Москве применяются моющие средства, сертифицированные для применения на асфальтобетонных и плиточных покрытиях, в том числе гранитных. К моющему средству предъявляется требование о содержании в своем составе только полностью биоразлагаемых поверхностно-активных веществ", — рассказали в комплексе.

Моющее средство очищает дорожное покрытие от бытовых и технических загрязнений, удаляет с поверхности дорожного покрытия остатки противогололедных материалов, горюче-смазочных материалов и мелкодисперсных частиц тяжелых металлов, отметили в ведомстве.

Согласно регламенту, мойка проезжей части магистралей и улиц с интенсивным движением производится в ночное время с 23.00 до 07.00.

Подготовка техники к зиме

Кроме того, комплекс городского хозяйства начал подготовку к осенне-зимнему периоду техники, предназначенной, в первую очередь, для уборки и вывоза снега с московских улиц.

Как пояснили специалисты, большая часть коммунальной техники является всесезонной, а значит, для выполнения регламентных работ в различные климатические периоды требуется ее предварительная подготовка и переоборудование. Кроме того, перед началом сезона необходимо "расконсервировать" специализированную технику, применяемую только для работы в определенный климатический период.

Так, в список готовящейся техники входят самосвалы, различные виды снегопогрузчиков, подметально-вакуумные и подметально-уборочные машины, снегоочистители, а также всевозможная многофункциональная техника с навесным оборудованием. По словам коммунальщиков, подготовка заключается в техническом осмотре машин.

"Заменяются технические жидкости, фильтры, а также другие расходные материалы. Также на всесезонной технике производится замена так называемого навесного оборудования в преддверии предстоящего сезона. К примеру, одна машина летом выполняет функцию поливомоечной, а зимой – плужно-щеточной", — рассказали коммунальщики.