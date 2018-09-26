Руденя: нужно усилить контроль за поставщиками продуктов в соцучреждения

ТВЕРЬ, 26 сен — РИА Новости. Для защиты соцучреждений от поставок некачественной продукции необходимо усилить ответственность, в том числе финансовую, производителей и поставщиков за нарушения законодательства и стандартов, обязать их проводить лабораторные исследования продукции за свой счет, считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Руденя в среду принял участие в заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. В числе обсужденных на заседании тем — вопросы безопасности и качества продукции, поставляемой по госконтрактам в школы, больницы, детские сады и другие соцучреждения.

"Нужно дать больше возможностей для маневра учреждений соцзащиты и здравоохранения в части малых закупок. Сделать так, чтобы закупка была возможна до 400 тысяч рублей единовременно. Это даст возможность при поставке некачественной продукции, расторжении контракта в оперативном режиме восстановить малыми закупками поставку продукции", — привели в пресс-службе облправительства слова Рудени.

Говоря о ситуации в Тверской области, губернатор отметил, что из 30 выявленных нарушений в 2018 году в трех случаях некачественную продукцию произвели тверские компании, в 27 — представители других регионов.

"Мы обсуждали вопрос, связанный с поставкой продуктов питания в социальные учреждения: в школьные, в дошкольные, в дома престарелых, в клинические учреждения. Это действительно важная проблема. Мы вырабатывали решение, которое позволит регионам, контрольным органам и, самое главное, потребителям этих учреждений обеспечить закупку только качественной продукции", — привели в пресс-службе Минпромторга комментарий Мантурова по итогам заседания.

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