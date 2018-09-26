Москалькова предложила создать "мобильную группу правозащитников"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать группу правозащитников, которые бы свободно посещали тюрьмы и проверяли, соблюдаются ли условия содержания заключенных согласно международному договору.
По ее словам, подобные форматы сегодня должны расширяться, чтобы работа пенитенциарных систем была более прозрачной.
"Общественность может приходить в любое время и проверять положение человека, находящегося под стражей. Конечно, это дает возможность поставить препятствия для применения методов бесчеловечных. Тех, которые мы называем пытками", — заключила Москалькова.