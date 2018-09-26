МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. 26 сентября стартовала вторая олимпиада студентов "Я — профессионал", проект реализуется в рамках открытой платформы "Россия — страна возможностей", поддержанной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как отметила руководитель пресс-центра олимпиады "Я — профессионал" Наталия Губарева принципиальным новшеством нового сезона олимпиады станет образовательная программа, которая будет включать себе оффлайн и онлайн активности. В частности, в октябре и ноябре в 17 городах России пройдут тренинги по развитию "мягких" навыков для студентов. Все желающие студенты 17 городов смогут попасть на мастер-классы по самопрезентации, деловой коммуникации, ораторскому мастерству.

"Это нужно для того чтобы когда наши дипломанты выходили на стажировки, они могли продемонстрировать не только свои профессиональные знания, но и были готовы к работе в крупных компаниях., чтобы могли вписаться в команду, в корпоративную культуру и так далее", — отметила Наталия Губарева.

Также по словам Губаревой вэтом году произошло масштабирование олимпиады студентов "Я — профессионал". В частности, во второй год проведения число направлений олимпиады увеличится до 54, а к вузам-организаторам добавится еще 11 ведущих университетов страны: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Баумана, Финансовый университет, МИФИ, НГУ, РГСУ, МИСИС, МИРЭА, НГПУ им. Минина.

Кроме того Губарева отметила, что одной из глобальных задач олимпиады является сближение содержание вузовских программ и требований работодателя.

"Глобальная задача, которая будет решаться в течение нескольких лет — это социальные лифты, это дать людям возможность продолжить образование там где они хотят и облегчить им путь к этому образованию", — отметила Наталия Губарева.

Победители олимпиады получат в качестве призов денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, возможность поступить в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны на льготных условиях, а также возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны.

На олимпиаду "Я — профессионал" в 2017‒2018 учебном году поступило 295 тысяч регистраций из 828 вузов и их филиалов из всех регионов РФ, кроме Чукотки. 50 тысяч человек попробовали свои силы в отборочном онлайн-этапе, финальное испытание прошли 4824 человека (2950 бакалавров и 1874 магистра) из 431 вуза и 78 субъектов РФ. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек.

Олимпиада "Я — профессионал" стартовала в 2017 году, в первый год проведения было подано 295 тысяч заявок на участие по 27 направлениям. Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей и "Деловая Россия" совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер проекта ‒ компания "Яндекс".