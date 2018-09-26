Абрамович отозвал просьбу о виде на жительство в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 26 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Российский миллиардер Роман Абрамович отозвал просьбу о предоставлении ему вида на жительство в Швейцарии до окончательного решения властей страны, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата по миграции (SEM) Лукас Ридер.

"Мы можем подтвердить, что Роман Абрамович подал заявку в Государственный секретариат по миграции на получение вида на жительство, согласно Федеральному закону об иностранных гражданах. Эта заявка была отозвана. По причине защиты данных мы не можем предоставить больше информации об этом деле", — сказал он.

Речь идет о заявке Абрамовича на вид на жительство в швейцарском кантоне Вале, где расположены горнолыжные курорты Верьбе и Церматт. Соответствующие документы он подавал в 2016 году, однако затем отозвал его. Ранее глава департамента безопасности, миграции и спорта кантона Вале Жак де Лаваллаз заявлял РИА Новости, что российский миллиардер претендовал на документ категории В, но забрал свое прошение.

В начале года швейцарское издание Le Matin Dimanche заявило о том, что Абрамовичу было отказано в выдаче документа по причинам, "вызывающими интерес у публики". Газета при этом не стала раскрывать эти причины, так как российский миллиардер запретил их публиковать через коммерческий суд Цюриха. После получения запрета от Абрамовича, владелец издания группа Tamedia заявила о намерении бороться за свои права. Весной суд принял решение в пользу Le Matin Dimanche и обязал олигарха оплатить судебные издержки.

Спустя четыре месяца, 25 сентября, группа Tamedia через свои СМИ опубликовало статью, где отмечается, что Абрамовичу отказали в предоставлении вида на жительство из-за доклада Федеральной полиции (Федпола). Документ был получен в распоряжение журналистов еще в начале года. В нем, в частности, указывалось на криминальные связи миллиардера и, в связи с этим, возможные угрозы для репутации страны и безопасности граждан Швейцарии.

В Федполе РИА Новости не стали подтверждать существование подобного доклада по делу Абрамовича, однако отметили, что SEM имеет право к ним обратиться для получения дополнительной информации.

"Федпол может отказать помощь Госсекретариату по миграции (SEM) в процессе предоставление выдачи вида на жительство согласно Федеральному закону об иностранных гражданах. Основываясь на информации из различных источников, Федпол оценивает, угрожает ли выдача вида на жительство внутренней или внешней безопасности Швейцарии. Решение о предоставлении вида на жительство находится в компетенции SEM", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Федпола Флориан Нэф.

Он подчеркнул, что "существует несколько случаев, когда SEM принимал решение отказать в выдаче вида на жительство после рассмотрения оценки угроз безопасности, предоставленной Федполом". Нэф при этом не стал указывать, было ли дело Абрамовича среди подобных случаев.