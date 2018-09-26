Абрамович отозвал просьбу о виде на жительство в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 26 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Российский миллиардер Роман Абрамович отозвал просьбу о предоставлении ему вида на жительство в Швейцарии до окончательного решения властей страны, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата по миграции (SEM) Лукас Ридер.
Речь идет о заявке Абрамовича на вид на жительство в швейцарском кантоне Вале, где расположены горнолыжные курорты Верьбе и Церматт. Соответствующие документы он подавал в 2016 году, однако затем отозвал его. Ранее глава департамента безопасности, миграции и спорта кантона Вале Жак де Лаваллаз заявлял РИА Новости, что российский миллиардер претендовал на документ категории В, но забрал свое прошение.
Спустя четыре месяца, 25 сентября, группа Tamedia через свои СМИ опубликовало статью, где отмечается, что Абрамовичу отказали в предоставлении вида на жительство из-за доклада Федеральной полиции (Федпола). Документ был получен в распоряжение журналистов еще в начале года. В нем, в частности, указывалось на криминальные связи миллиардера и, в связи с этим, возможные угрозы для репутации страны и безопасности граждан Швейцарии.
В Федполе РИА Новости не стали подтверждать существование подобного доклада по делу Абрамовича, однако отметили, что SEM имеет право к ним обратиться для получения дополнительной информации.
Он подчеркнул, что "существует несколько случаев, когда SEM принимал решение отказать в выдаче вида на жительство после рассмотрения оценки угроз безопасности, предоставленной Федполом". Нэф при этом не стал указывать, было ли дело Абрамовича среди подобных случаев.