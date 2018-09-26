Кадыров прокомментировал подписание соглашения о границе с Ингушетией

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал подписание соглашения с Ингушетией об определении границы между регионами, отметив, что "не проиграл никто".
"У меня спрашивали, кто выиграл? Расцениваю подобные вопросы как направленные против единства и сплоченности чеченцев и ингушей. Я всё-таки отвечу, и сделаю это с огромной уверенностью в правдивости слов — выиграли чеченцы и ингуши! Не проиграл никто!" — написал Кадыров в Telegram.
Он отметил, что не стал бы добиваться подписания соглашения, ущемляющего интересы одного из народов. "Теперь же открыта дорога и для установления прочных экономических связей, заключения различных соглашений между предприятиями, фирмами, фондами, создания совместных компаний. Я ответственно заявляю, что мы едины, сплоченны", — добавил Кадыров.
Вопрос об определении линии административной границы между Чечней и Ингушетией возник в начале 90-х годов, когда две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошли к Ингушетии.
Кадыров в сентябре 2012 года создал комиссию по "уточнению и согласованию административной границы" между двумя республиками. В начале сентября текущего года он подписал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни и разрешения спорных вопросов при ее установлении.