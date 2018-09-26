Кадыров прокомментировал подписание соглашения о границе с Ингушетией

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время подписания соглашения о границе. 26 сентября 2018

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время подписания соглашения о границе. 26 сентября 2018

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал подписание соглашения с Ингушетией об определении границы между регионами, отметив, что "не проиграл никто".

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров в среду подписали соглашение об определении границы между регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Теперь новую границу предстоит утвердить Совету Федерации.

"У меня спрашивали, кто выиграл? Расцениваю подобные вопросы как направленные против единства и сплоченности чеченцев и ингушей. Я всё-таки отвечу, и сделаю это с огромной уверенностью в правдивости слов — выиграли чеченцы и ингуши! Не проиграл никто!" — написал Кадыров в Telegram.

Он отметил, что не стал бы добиваться подписания соглашения, ущемляющего интересы одного из народов. "Теперь же открыта дорога и для установления прочных экономических связей, заключения различных соглашений между предприятиями, фирмами, фондами, создания совместных компаний. Я ответственно заявляю, что мы едины, сплоченны", — добавил Кадыров.

Евкуров ранее так же отметил, что подписание соглашения будет способствовать экономической интеграции республик.

Вопрос об определении линии административной границы между Чечней и Ингушетией возник в начале 90-х годов, когда две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошли к Ингушетии.

Кадыров в сентябре 2012 года создал комиссию по "уточнению и согласованию административной границы" между двумя республиками. В начале сентября текущего года он подписал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни и разрешения спорных вопросов при ее установлении.