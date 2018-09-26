Заработная плата в Мордовии за полгода выросла на 9%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости. Заработная плата в Мордовии по итогам шести месяцев выросла на 9%, сообщила пресс-служба правительства региона.

В промышленности республики работают почти 90 тысяч человек, которые зарабатывают в среднем 27662 рубля.

"По итогам полугодия зафиксирован темп роста номинальной заработной платы к соответствующему периоду прошлого года 109%. Это достижение позволяет Мордовии находиться в числе трех лучших территорий страны по темпу роста зарплаты. За прошедшие 5 лет заработная плата возросла на 85%. Глава Мордовии Владимир Волков неоднократно подчеркивал: рост заработной платы должен опережать инфляцию в два раза", — говорится в сообщении.

По информации регионального министерства социальной защиты, труда и занятости населения, промышленным предприятиям Мордовии требуются квалифицированные инженеры-технологи, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, токари и монтеры по ремонту и обслуживанию электрического оборудования.

В министерстве уточнили, что на 25 сентября в центры занятости работодателями промышленных компаний заявлено 1202 вакансии. "Для примера, сейчас в АО "Неон" нужны электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах с уровнем зарплаты 35 тысяч рублей, на "ВКМ-сталь" требуются подручные сталевара с зарплатой 30 тысяч рублей", — сообщили в региональном минсоцзащиты.

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