Борисов назвал размер средней зарплаты в российском ОПК

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Средняя зарплата на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса составляет 55 тысяч рублей, это на шесть тысяч больше, чем в остальных профессиях, заявил в среду вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Что касается зарплат — зарплаты на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в среднем по стране составляют около 55 тысяч рублей. Она значительно выше, чем в среднем по стране других профессий — где-то на шесть тысяч", — сказал он в ходе вручения премии имени Ревунова, ежегодно присуждаемой молодым инженерам в МГТУ имени Баумана.