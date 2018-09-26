МЧС предупредило об усилении ветра в Москве вечером

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает об усилении ветра и дожде в Москве в вечернее время, непогода может продлиться до вечера четверга.

"По информации Росгидромет в связи с выходом скандинавского циклона в период с 21.00 26 сентября до 21.00 27 сентября в Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15-20 метров в секунду, ночью дождь, днем ослабление осадков", — говорится в экстренном предупреждении.

В ведомстве москвичам порекомендовали переждать непогоду в капитальных строениях. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, добавили в МЧС.