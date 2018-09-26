О любой проблеме можно передать "сигнал на Фронт"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Теперь о проблеме в регионе можно оперативно сообщить в Общероссийский народный фронт. На сайте создана специальная "красная кнопка", с помощью которой каждый житель страны может передать "сигнал на Фронт", сообщает пресс-служба движения.

Активисты ОНФ будут реагировать на поступающие сообщения и при необходимости привлекать к решению проблем представителей федеральных и региональных органов власти.

"Красная кнопка" создана, чтобы помочь тем, кто столкнулся с несправедливостью и нарушением законных прав граждан в организациях и учреждениях социальной сферы, включая детские сады и школы, поликлиники и больницы. А также если обнаружена незаконная свалка, вырубка леса или парка или установлен факт коррупции и расточительства в государственной или муниципальной сферах.

"Для нас очень важна прямая связь с людьми, так сказать, информация из первых рук. Мы оперативно рассмотрим обращения, все проверим, задействуем в помощи наших региональных активистов и экспертов. Для решения некоторых проблем мы также будем обращаться в федеральные и региональные органы власти и к журналистскому сообществу", — заявил руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Он подчеркнул, что ОНФ не подменяет государственные и судебные органы, поэтому не будет рассматривать судебные дела и жалобы на решения правоохранительных органов.