Евкуров оценил соглашение о границе между Чечней и Ингушетией

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что подписание соглашения об определении границы между Ингушетией и Чечней будет способствовать экономической интеграции республик.
"Чеченцы и ингуши по-прежнему смогут свободно передвигаться по территории обеих республик… Хочу подчеркнуть: несмотря на то, что границы будут обозначены, это будет не препятствовать, а, наоборот, способствовать экономической интеграции республик, укреплению дружбы и братства между нашими народами", — написал Евкуров в Instagram.