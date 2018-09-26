Евкуров оценил соглашение о границе между Чечней и Ингушетией

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что подписание соглашения об определении границы между Ингушетией и Чечней будет способствовать экономической интеграции республик.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни и Рамзан Кадыров в среду подписали соглашение об определении границы между регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями.

"Чеченцы и ингуши по-прежнему смогут свободно передвигаться по территории обеих республик… Хочу подчеркнуть: несмотря на то, что границы будут обозначены, это будет не препятствовать, а, наоборот, способствовать экономической интеграции республик, укреплению дружбы и братства между нашими народами", — написал Евкуров в Instagram.