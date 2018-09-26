Садовничий прокомментировал образовательный рейтинг THE

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В рейтинге Times Higher Education (THE) по достоинству оценена работа МГУ, он занимает 24 месте в мире по показателю "Образовательная деятельность", и этот показатель растет из года в год, заявил ректор вуза Виктор Садовничий.

Ранее стало известно, что МГУ стал лучшим среди российских вузов в рейтинге мировых университетов THE, заняв 199 позицию в общем рейтинге. Отмечается, что МГУ улучшил позиции по показателю "Образовательная деятельность" – университет поднялся на две позиции, заняв 24 место среди вузов мира. По показателям "Научная деятельность" и "Доход от индустрии" МГУ также укрепил свои позиции и уверенно держится в топ-100.

"МГУ стабильно удерживает ведущие позиции в международных рейтингах университетов. По ряду показателей МГУ – в топ-20, топ-30 лучших вузов мира. В рейтинге Times Higher Education по достоинству оценена наша образовательная деятельность – мы на 24 месте в мире. И этот показатель растет из года в год. Это отражает правильный подход МГУ к организации учебной деятельности вуза – это и межфакультетские курсы, и новые магистерские программы по самым актуальным научным направлениям. Для примера, в области квантовых вычислений, больших данных, искусственного интеллекта, космических исследований", — сказал ректор МГУ Виктор Садовничий, слова которого приводит пресс-служба вуза.

Он отметил, что критерии ранжирования образовательных учреждений у разных рейтинговых агентств сильно отличаются друг от друга, но МГУ во всех демонстрирует достойный результат.

"Несомненно, это отражает высокий уровень Московского университета как среди российских вузов, так и на международной арене. Мы также разрабатываем Московский международный рейтинг вузов "Три миссии университета", в котором особое внимание отводим социальной роли университета. В прошлом году мы впервые представили результаты этого рейтинга, сейчас активно готовимся к публикации новых", — отметил Садовничий.